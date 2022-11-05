Евросоюз собирается начать совместные закупки газа в этом месяце
2022-11-05 19:41
Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что Евросоюз может приступить к совместным закупкам газа до конца ноября.
Предполагается, что это поможет сдержать рост биржевых цен на газ.
Бретон считает, что в этом случае у Евросоюза будет больше возможностей для проведения переговоров с поставщиками.
Европейский совет принял решение о групповых закупках газа в добровольном порядке в конце октября.
Опубликовано: Светлана Репина
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