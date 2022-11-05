В Госдуме призвали США вернуть России Аляску

В Госдуме призвали США отдать Аляску в ответ на желание забрать остров Врангеля.

В субботу днем депутат Государственной думы Федот Тумусов заявил журналистам "Газета.ру" комментируя статью в WSJ, назвавшую остров Врангель американским заявил, что остров является российской территорией, которую ни при каких условиях не отдадут США.

Неотчуждаемость российских территорий закреплена в Конституции РФ, а вот Аляска ныне штат в составе США когда-то принадлежала России поэтому надо, чтобы Аляску вернули, это было бы более справедливо,-заявил парламентарий.