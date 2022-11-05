В Госдуме потребовали вернуть России Аляску в ответ на публикацию WSJ об острове Врангеля

Российский депутат Федот Тумосов заявил, что Россия не отдаст остров Врангеля, а США обязаны вернуть Аляску.

5 ноября депутат Государственной Думы Федот Тумусов в своём интервью российскому интернет-изданию «Газета.Ru» прокомментировал публикацию американской газеты «Уолл-стрит джорнэл» об острове Врангеля.

Тумосов, ссылаясь на Конституцию РФ, с уверенностью заявил, что Соединённые Штаты не получат от России «ни пяди» земли, а также отметил, что Вашингтон должен вернуть Аляску, так как американские власти не заплатили русскому царю и нарушили договор купли-продажи.