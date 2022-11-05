Киселев: ВСУ на 70% состоит из наемников из-за недостатка украинских военных
2022-11-05 21:41
Герой России полковник Киселев объяснил большое количество наемников на Украине.
5 ноября РИА новости сообщили, что полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселев в беседе с новостным порталом Московский Комсомолец сообщил, что на стороне ВСУ в основном воюют иностранные наемники, поскольку украинских военнослужащих осталось мало.
Киселев предположил, что на некоторых направлениях численность иностранцев, прибывших на "охоту на русских" достигает 70 процентов и это в основном поляки, немцы, англичане, американцы, также приезжают из Финляндии, Франции и Италии.
Опубликовано: Елена Калиновская
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