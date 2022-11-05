Герой России полковник Киселев объяснил большое количество наемников на Украине.

5 ноября РИА новости сообщили, что полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселев в беседе с новостным порталом Московский Комсомолец сообщил, что на стороне ВСУ в основном воюют иностранные наемники, поскольку украинских военнослужащих осталось мало.

Киселев предположил, что на некоторых направлениях численность иностранцев, прибывших на "охоту на русских" достигает 70 процентов и это в основном поляки, немцы, англичане, американцы, также приезжают из Финляндии, Франции и Италии.