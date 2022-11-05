Звездный брокер из Англии покупает авто в саунах, бассейнах, самолетах и перепродает их знаменитостям мировой величины

Он занимается сделками по продаже суперкаров и классических автомобилей, уделяя особое внимание таким производителям, как Ferrari и Lamborghini.

Том Хартли покупает и продает классические автомобили в своем частном поместье и выставочном зале на севере Англии. Брокер находит машины у богатых владельцев, а его поместье предлагает посетителям и покупателям курортный отдых - со спа-центром и кинотеатром.

Все началось в 1992 году, когда Том Хартли стоял в пробке на окраине Гайд-парка в Лондоне, и ему на глаза попался классический Bentley. Он сразу опустил окно и заговорил с мужчиной на заднем сиденье, которого вез шофер.

«Я купил у него машину в пробке. Мы остановились, он вышел, я выставил счет, и в тот же день мы забрали машину по его адресу», — поделился брокер с Insider. Добавив, что авто он перепродал через несколько дней.

Хартли занимается сделками по продаже суперкаров и классических автомобилей, уделяя особое внимание таким производителям, как Ferrari и Lamborghini.

«Я покупал машины в саунах, в бассейнах, в самолетах — где я только не покупал машину», — сказал он. Сейчас

Команда 60-летнего мужчины продает от 40 до 50 автомобилей в месяц, среди его клиентов были Элтон Джон, Род Стюарт, Николас Кейдж и Рори Макилрой. Средняя цена автомобилей брокера - около 286 000 долларов, но редкий Ferrari может стоить и 30 миллионов долларов.

По словам Хартли, в любой момент времени в его гараже находится 75 автомобилей стоимостью более 150 миллионов долларов. А ключевое различие между его ассортиментом и ассортиментом обычных дилеров заключается в том, что он продает различные бренды, такие как Mercedes и Ferrari.

Хартли сказал, что у него около пяти клиентов в день, и он принимает посетителей только по предварительной записи. Несмотря на то, что в автомобильном мире в основном доминируют мужчины, Хартли сказал, что около 20% его клиентов — женщины.

Того, кто остановится в его выставочном зале, могут ожидать больше, чем просто выбор уникальных автомобилей: у клиентов есть возможность насладиться частным спа-салоном и кинотеатром, а также полным рестораном.

Иногда их даже приглашают переночевать в одной из четырех спален поместья. Для тех, кто путешествует по воздуху, есть вертолетная площадка.