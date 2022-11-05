Барделла: народы Европы восстают против империализма Евросоюза

Глава французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла заявил, что народы стран Европы восстают против империализма, который навязывает Еврокомиссия.

Он сказал, что такое отношение к ЕС сейчас наблюдается не только во Франции, но и в Испании, Швеции, Италии, Венгрии, а также в других странах.

По словам Барделлы, сторонники суверенитета на континенте сближаются и продолжают защищать интересы своих государств.

Политик предложил скоординироваться и дать ответ Еврокомиссии.