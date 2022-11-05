Клупов: на Украине много наемников из-за нехватки резервов ВСУ
2022-11-05 22:09
Герой России Рустем Клупов рассказал, что украинские вооруженные силы практически исчерпали свои резервы, поэтому в стране сейчас много наемников.
По его словам, у страны не осталось мобилизационного резерва. Он также отметил, что это подтверждает большое количество пожилых людей, попадающих в плен.
Клупов утверждает, что украинские военные столкнулись и с недостатком военной техники.
Ранее российское Министерство обороны неоднократно сообщало о выявлении уничтожении групп иностранных наемников на Украине.
Опубликовано: Светлана Репина
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