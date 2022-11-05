Клупов: на Украине много наемников из-за нехватки резервов ВСУ

Герой России Рустем Клупов рассказал, что украинские вооруженные силы практически исчерпали свои резервы, поэтому в стране сейчас много наемников.

По его словам, у страны не осталось мобилизационного резерва. Он также отметил, что это подтверждает большое количество пожилых людей, попадающих в плен.

Клупов утверждает, что украинские военные столкнулись и с недостатком военной техники.

Ранее российское Министерство обороны неоднократно сообщало о выявлении уничтожении групп иностранных наемников на Украине.