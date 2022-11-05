Шольц попросил Россию дать обещание по поводу ядерного оружия
2022-11-05 22:15
Канцлер Германии Олаф Шольц назвал применение ядерного оружия в конфликте на Украине чертой, которую нельзя переступать.
Он призвал России пообещать, что она не будет применять ядерное оружии, поскольку это недопустимо.
Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин сказал, что РФ не собирается применять ядерное оружие.
Он напомнил, что в ядерной войне не будет победителей.
Опубликовано: Светлана Репина
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