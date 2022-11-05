Советник главы офиса Зеленского Подоляк призвал нанести удары по Ирану
2022-11-05 22:21
Советник главы офиса президента Украины Подоляк призвал нанести удары по Ирану из-за якобы поставок беспилотников в Россию.
5 ноября советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в своём официальном пресс-релизе призвал нанести удары по объектам военно-промышленного комплекса Ирана.
Подоляк объяснил свой призыв тем, что Иран якобы оказывает военную помощь России, поставляя беспилотные летательные аппараты для Вооружённых сил РФ в настоящее время.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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