Подоляк призвал нанести удары по производству беспилотников в Иране

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк предложил нанести удары по производству беспилотников в Иране.

По его словам, санкций в данном случае недостаточно. Он считает, что по иранским предприятиям, производящим дроны и баллистические ракеты, следует наносить удары.

Украина утверждает, что российская сторона атакует различные объекты на ее территории с помощью иранских беспилотников.

Иран и России опровергают эти обвинения, причем иранское руководство выразило готовность провести расследование по этому поводу.