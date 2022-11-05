Подоляк призвал нанести удары по производству беспилотников в Иране
2022-11-05 22:27
Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк предложил нанести удары по производству беспилотников в Иране.
По его словам, санкций в данном случае недостаточно. Он считает, что по иранским предприятиям, производящим дроны и баллистические ракеты, следует наносить удары.
Украина утверждает, что российская сторона атакует различные объекты на ее территории с помощью иранских беспилотников.
Иран и России опровергают эти обвинения, причем иранское руководство выразило готовность провести расследование по этому поводу.
Опубликовано: Светлана Репина
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