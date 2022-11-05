В Финляндии из-за энергетического кризиса массово разоряются компании

Издание Suomen Uutiset сообщает, что в Финляндии становится все больше компаний, которые уже обанкротились или оказались на грани разорения.

Причиной журналисты называют энергетический кризис и высокие цены на электроэнергию, а также коронавирус.

По словам депутата Юсси Вихонена, наиболее сложная ситуация складывается в ресторанном и туристическом бизнесе.

Депутат считает, что государство должно оказать поддержку малому бизнесу, иначе обанкротившихся компаний станет еще больше.