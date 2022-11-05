В Финляндии из-за энергетического кризиса массово разоряются компании
2022-11-05 22:33
Издание Suomen Uutiset сообщает, что в Финляндии становится все больше компаний, которые уже обанкротились или оказались на грани разорения.
Причиной журналисты называют энергетический кризис и высокие цены на электроэнергию, а также коронавирус.
По словам депутата Юсси Вихонена, наиболее сложная ситуация складывается в ресторанном и туристическом бизнесе.
Депутат считает, что государство должно оказать поддержку малому бизнесу, иначе обанкротившихся компаний станет еще больше.
Опубликовано: Светлана Репина
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