Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание флота морских беспилотников в Украине за счёт пожертвований.

5 ноября действующий президент Украины Владимир Зеленский в своём традиционном вечернем видеообращении заявил о том, что на следующей неделе начнёт функционировать платформа по сбору средств для создания флота морских беспилотников киевского режима.

Зеленский не объяснил необходимость создания флота беспилотных подводных аппаратов, а лишь намекнул, что каждому украинцу известно о результатах работы данных устройств.