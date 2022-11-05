Зеленский анонсировал создание флота морских беспилотников в Украине
2022-11-05 22:34
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание флота морских беспилотников в Украине за счёт пожертвований.
5 ноября действующий президент Украины Владимир Зеленский в своём традиционном вечернем видеообращении заявил о том, что на следующей неделе начнёт функционировать платформа по сбору средств для создания флота морских беспилотников киевского режима.
Зеленский не объяснил необходимость создания флота беспилотных подводных аппаратов, а лишь намекнул, что каждому украинцу известно о результатах работы данных устройств.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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