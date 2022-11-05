Стремоусов: ВСУ готовятся к наступлению на Херсонскую области

Заместитель врио глвы Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинские военные усилили обстрелы региона, готовясь к новому этапу наступления.

5 ноября заместитель временно исполняющего обязанности главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своём официальном Telegram-канале рассказал об актуальной ситуации в регионе в рамках спецоперации.

Стремоусов утверждает, что Вооружённые силы Украины готовятся к очередному этапу наступления на Херсонскую область, нанося массированные удары из различных видов вооружения в рамках подготовки к штурму на данном участке фронта.