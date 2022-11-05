Хакер Джокер из ДНР взломал Instagram главы ВСУ Залужного и показал его переписки с женщинами

Хакер Джокер из ДНР взломал аккаунт главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в Instagram и опубликовал в своем Telegram-канале его переписки с женщинами.

Джокер считает, что украинским военным будет интересна эта информация.

Исходя из переписок, Залужный общался с женщинами из военных частей, выделял им служебные автомобили и давал должности.

Хакер утверждает, что пока солдаты гибнут на передовой, их главнокомандующий ни в чем себе не отказывает, а в каждом городе его ждет молодая военнослужащая.