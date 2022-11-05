В Сирии боевики готовят провокацию, чтобы обвинить Россию в ударе по беженцам
2022-11-05 23:22
Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров сообщил, что террористы готовят провокацию в сирийской провинции Идлиб.
По его словам, это делается, чтобы впоследствии обвинить сирийские власти и российских военных в нанесении ударов по лагерям беженцев.
Егоров заявил, что провокацию готовят террористические группировки «Джебхат ан-Нурса» и «Белые краски».
Российская сторона располагает информацией о том, что боевики проведут постановочные съемки последствий ударов по лагерям беженцев, которые будут инсценированы.
Опубликовано: Светлана Репина
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