В Сирии боевики готовят провокацию, чтобы обвинить Россию в ударе по беженцам

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров сообщил, что террористы готовят провокацию в сирийской провинции Идлиб.

По его словам, это делается, чтобы впоследствии обвинить сирийские власти и российских военных в нанесении ударов по лагерям беженцев.

Егоров заявил, что провокацию готовят террористические группировки «Джебхат ан-Нурса» и «Белые краски».

Российская сторона располагает информацией о том, что боевики проведут постановочные съемки последствий ударов по лагерям беженцев, которые будут инсценированы.