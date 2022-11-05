Хакер «Джокер» показал переписки главкома ВСУ Залужного с военнослужащими девушками

Донецкий хакер «Джокер» показал переписки главкома ВСУ Валерия Залужного с девушками из разных военных частей.

5 ноября хакер из ДНР под псевдонимом «Джокер» опубликовал в своём Telegram-канале видео-обзор переписок в Instagram главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, заявив о том, что данная информация будет особенно интересно украинским бойцам, которые сражаются на передовой, пока их военачальник пользуется своим служебным положением.

На опубликованных «Джокером» фрагменты переписок с военнослужащими девушками, которым Залужный «выделяет крутые служебные тачки и должности», не думая о простых украинцах, принимающих участие в боевых действиях.