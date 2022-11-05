Хакер «Джокер» показал переписки главкома ВСУ Залужного с военнослужащими девушками
2022-11-05 23:59
Донецкий хакер «Джокер» показал переписки главкома ВСУ Валерия Залужного с девушками из разных военных частей.
5 ноября хакер из ДНР под псевдонимом «Джокер» опубликовал в своём Telegram-канале видео-обзор переписок в Instagram главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, заявив о том, что данная информация будет особенно интересно украинским бойцам, которые сражаются на передовой, пока их военачальник пользуется своим служебным положением.
На опубликованных «Джокером» фрагменты переписок с военнослужащими девушками, которым Залужный «выделяет крутые служебные тачки и должности», не думая о простых украинцах, принимающих участие в боевых действиях.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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