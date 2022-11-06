Стремоусов: ВСУ стягивают технику для наступления на Херсонскую область

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале сообщил, что ВСУ стягивают войска и военную технику к линии фронта, готовясь нступать на Херсонскую область.

Он уточнил, что подготовкой к наступлению является также массированный обстрел региона артиллерийскими группами, самолетами и вертолетами.

Стремоусов утверждает, что интенсивность обстрелов российских позиций на линии фронта у Николаева со стороны ВСУ значительно увеличилась.

Он также рассказал, что из Березнеговатого к линии соприкосновения направляются две колонные украинской военной техники.