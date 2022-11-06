В Народной милиции ДНР сообщили об уничтожении да 40 украинских военнослужащих за прошедшие сутки.

Украинская армия за прошедшие сутки потеряла более 40 человек убитыми, сообщили в Народной милиции ДНР.

"Потери противника в живой силе составили более 40 человек. Уничтожено две самоходных артиллерийских установки, тра танка, одиннадцать единиц бронированной и специальной техники", - заявили в ведомстве.

В ЕМ ДНР также сообщили об уничтожении в небе над республикой пяти беспилотников ВСУ.