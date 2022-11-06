НМ ДНР сообщила об уничтожении до 40 военнослужащих ВСУ за сутки
2022-11-06 11:05
В Народной милиции ДНР сообщили об уничтожении да 40 украинских военнослужащих за прошедшие сутки.
Украинская армия за прошедшие сутки потеряла более 40 человек убитыми, сообщили в Народной милиции ДНР.
"Потери противника в живой силе составили более 40 человек. Уничтожено две самоходных артиллерийских установки, тра танка, одиннадцать единиц бронированной и специальной техники", - заявили в ведомстве.
В ЕМ ДНР также сообщили об уничтожении в небе над республикой пяти беспилотников ВСУ.
Опубликовано: Максим Алексеев
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