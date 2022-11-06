В Киеве отменили массовые праздничные мероприятия на Новый год и Рождество

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об отмене массовых праздничных мероприятий по случаю Нового года и Рождества в столице Украины.

6 ноября мэр Киева Виталий Кличко в эфире телемарафона заявил, что этот Новый год и Рождество киевляне проведут в кругу семьи без массовых праздничных мероприятий.

Кличко добавил, что на данный момент власти Киева обсуждают вопрос возможности установки новогодней ёлки в столице Украины, чтобы создать праздничную атмосферу для местных жителей.