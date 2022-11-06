Пленный солдат ВСУ Александр Барлян заявил, что в Киеве скрывают данные о погибших
2022-11-06 13:22
Взятый в плен украинский солдат Александр Барлян обвинил киевский режим в сокрытии данных о количестве погибших бойцов ВСУ.
6 ноября новостное агентство РИА, со ссылкой на заявление украинского военнопленного Александра Барляна, сообщило о том, что в Киеве тщательно скрывают данные о погибших служащих Вооружённых сил Украины в ходе боевых действий.
Барлян пояснил, что согласно украинскому законодательству, государство должно выплатить 15 миллионов гривен семьям погибших солдат, в то время как «потери большие, и денег на всех просто не хватит», что и подталкивает киевский режим скрывать данную информацию.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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