Взятый в плен украинский солдат Александр Барлян обвинил киевский режим в сокрытии данных о количестве погибших бойцов ВСУ.

6 ноября новостное агентство РИА, со ссылкой на заявление украинского военнопленного Александра Барляна, сообщило о том, что в Киеве тщательно скрывают данные о погибших служащих Вооружённых сил Украины в ходе боевых действий.

Барлян пояснил, что согласно украинскому законодательству, государство должно выплатить 15 миллионов гривен семьям погибших солдат, в то время как «потери большие, и денег на всех просто не хватит», что и подталкивает киевский режим скрывать данную информацию.