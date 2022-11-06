Минобороны РФ: ВСУ выпустили 15 снарядов по Запорожской АЭС и Энергодару
В Минобороны РФ заявили, что за прошедшие сутки ВСУ выпустили 15 снарядов по городу Энергодар и территории близ Запорожской АЭС.
6 ноября официальный представитель Министерств обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил о том, что служащие Вооружённых сил Украины продолжают наносить удары по Энергодару и территории, прилегающей к Запорожской АЭС.
Конашенков уточнил, что за прошедшие сутки украинская сторона выпустила 15 крупнокалиберных снарядов для создания угрозы техногенной катастрофы на расположенной в Энергодаре атомной электростанции.
Отмечается, что российские военнослужащие ответным огнём уничтожили гаубица «Мста-Б» и два автомобиля ВСУ. Радиационная обстановка на ЗАЭС в норме.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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