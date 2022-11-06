ВКС России уничтожили до 100 иностранных наёмников и солдат ВСУ в Красном Лимане
2022-11-06 14:20
Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков заявил, что российская авиация уничтожила до 100 бойцов и американских, британских и польских наёмников ВСУ в Красном Лимане.
6 ноября представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в пресс-релизе заявил, что служащие российских воздушно-космических сил уничтожили до 100 единиц личного состава и 10 боевых машин Вооружённых сил Украины в районе Красного Лимана.
Конашенков уточнил, что около сорока из ста ликвидированных высокоточным оружием ВКС России были иностранными наёмниками, которые прибыли из США, Великобритании и Польши для участия в боевых действиях на украинской стороне.
Опубликовано: Диана Мудреченко
Непредсказуемость смерти: 34-летнюю работницу подмосковного крематория она настигла в ДТП
Мифы о кариесе и как они мешают вовремя лечить зубы
В результате пожара в ночном клубе «Полигон» в Костроме погибли 15 человек
Как Франклин попал на купюру, не будучи президентом США
American Thinker: организации Сороса тайно управляют США вместо Байдена