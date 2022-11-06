Нарышкин: СМС Лиз Трасс и диверсия на «Северных потоках» могут быть связаны
2022-11-06 15:59
Глава СВР РФ Сергей Нарышкин указал на возможную связь между СМС Лиз Трасс и диверсией на «Северных потоках».
6 но «всё сделано», которое экс-премьер-министр Великобритании Лиз Трасс отправила госсекретарю США Энтони Блинкену, и диверсией на «Северных потоках».
Нарышкин сообщил, что в распоряжении российской разведки «есть только косвенные подтверждения, что все это имеет основания под собой», что не позволяет обвинить Вашингтон и Лондон в причастности к ЧП в акватории Балтийского моря.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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