Глава СВР РФ Сергей Нарышкин указал на возможную связь между СМС Лиз Трасс и диверсией на «Северных потоках».

6 но «всё сделано», которое экс-премьер-министр Великобритании Лиз Трасс отправила госсекретарю США Энтони Блинкену, и диверсией на «Северных потоках».

Нарышкин сообщил, что в распоряжении российской разведки «есть только косвенные подтверждения, что все это имеет основания под собой», что не позволяет обвинить Вашингтон и Лондон в причастности к ЧП в акватории Балтийского моря.