Популярную певицу Леди Гагу обвиняли в убийстве, и другие мрачные эпизоды из жизни звезды

Путь к эстрадному Олимпу для Леди Гаги был тернист, а некоторые детали ее жизненной истории певица до сих пор предпочитает не афишировать.

На сегодняшний день Леди Гага является одной из самых популярных мировых звезд эстрады. Ее песни наверняка слышал практически каждый житель планеты. Они постоянно крутятся на радио. Поэтому, даже не будучи поклонником творчества этой певицы, не знать, кто она такая практически нереально.

Но цена, которую она заплатила за свою славу, была достаточно высока, и некоторые эпизоды из ее жизни в процессе восхождения на вершины славы остаются весьма сомнительными. Мы расскажем лишь о некоторых, которые все же стали достоянием общественности.

Леди Гага это, естественно, не имя, а псевдоним, который певица взяла, вдохновившись песнями группы Куин. Настоящее же имя звезды: Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта. Детство девочки было безоблачным. Она родилась в достаточно обеспеченной семье итальянского ресторатора, и воспитывалась в Нью-Йорке.

Но, начиная с подросткового возраста будущую звезду стали терзать мучительные мысли о ее собственной внешности. Она казалась себе полной по сравнению с манекенщицами, смотрящими со страниц глянцевых журналов, хотя на самом деле ее телосложение было нормальным для ее небольшого роста всего в сто пятьдесят пять сантиметров.

Она страдала настолько сильно, что могла днями ничего не брать в рот, много плакала, и даже впала в депрессию, так ей хотелось походить на рослых длинноногих красоток.

Другая история связана со слухами о причастности Леди Гаги к гибели человека. Некоторое время певицу курировал один продюсер, который также занимался раскруткой Лины Морганы, она же Алина Короглуева. Леди Гага также работала с ней, и даже написала для молодой многообещающей певицы несколько песен. Казалось бы, карьера Лины шла в гору, но в какой-то момент девушка по непонятным причинам решила шагнуть с восьмого этажа.

Конечно, напрямую Леди Гагу никто не обвинял, тем более, что на момент происшествия в Нью-Йорке ее не было. Но вскоре певица выпустила клип Папарацци, в котором она летит вниз. И этот ход многие косвенно связывают с трагедией. Хотя другие предполагают, что у Лины просто была депрессия, и она не смогла с ней справиться.

Потом был скандальный дуэт с певцом Ар Келли, который оказался виновным в насилии по отношению с женщинами, что тоже не прибавило благообразности репутации Леди Гаги. Да и личная жизнь певицы изобилует связями с не самыми достойными людьми.

Она рассказывала о продюсере, который оставил ее, когда она была беременной. Имя, правда, предпочла не называть. А также у нее был роман с агентом-абьюзером Кристианом Карино, который постоянно контролировал ее, и даже позволял себе бить певицу. Но, к счастью, эту порочную связь ей удалось разорвать.