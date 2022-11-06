Бывший гитарист Duran Duran Энди Тейлор впервые за 17 лет пропустил выступление из-за рака
Музыкант должен был выступать вживую 5 ноября. Группа в этот день играла на церемонии введения коллектива в Зал славы рок-н-ролла в Лос-Анджелесе.
На церемонию включения группы Duran Duran в Зал славы рока гитарист Энди Тейлор не приехал из-за рака чевертой степени, сообщает Рамблер со ссылкой на Hollywood Reporter.
Впервые за 17 лет музыкант должен был выступать вживую 5 ноября. Группа в этот день играла на церемонии введения коллектива в Зал славы рок-н-ролла в Лос-Анджелесе.
Но гитарист Тейлор пропустил церемонию. "Четыре года назад у него диагностировали рак простаты четвертой стадии", — пояснил причину отсутствия коллеги Саймон ЛеБон.
Он прочел отрывок из послания Тейлора, который хотел присоединиться к группе, но ему помешали проблемы со здоровьем.
«Есть лишь чистая любовь, а также уважение ко всему, что мы написали, записали, достигли вместе», - написал музыкант. И отметил, что «гордится четырьмя братьями», впечатлен их долговечностью и очень рад награде.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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