Бывший гитарист Duran Duran Энди Тейлор впервые за 17 лет пропустил выступление из-за рака

Музыкант должен был выступать вживую 5 ноября. Группа в этот день играла на церемонии введения коллектива в Зал славы рок-н-ролла в Лос-Анджелесе.

На церемонию включения группы Duran Duran в Зал славы рока гитарист Энди Тейлор не приехал из-за рака чевертой степени, сообщает Рамблер со ссылкой на Hollywood Reporter.

Впервые за 17 лет музыкант должен был выступать вживую 5 ноября. Группа в этот день играла на церемонии введения коллектива в Зал славы рок-н-ролла в Лос-Анджелесе.

Но гитарист Тейлор пропустил церемонию. "Четыре года назад у него диагностировали рак простаты четвертой стадии", — пояснил причину отсутствия коллеги Саймон ЛеБон.

Он прочел отрывок из послания Тейлора, который хотел присоединиться к группе, но ему помешали проблемы со здоровьем.

«Есть лишь чистая любовь, а также уважение ко всему, что мы написали, записали, достигли вместе», - написал музыкант. И отметил, что «гордится четырьмя братьями», впечатлен их долговечностью и очень рад награде.