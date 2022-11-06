Стремоусов допустил возможность разрушения дамбы Каховской ГЭС украинскими военными
Заместитель врио главы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов оценил возможность разрушения дамбы Каховской ГЭС украинскими военными.
6 ноября заместитель временно исполняющего обязанности главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своём официальном Telegram-канале рассказал, что попадание украинской ракеты по дамбе Каховской ГЭС не привело к серьёзным последствиям, станция продолжает функционировать.
Стремоусов добавил, что ввиду постоянных обстрелов служащими Вооружённых сил Украины территории Каховской ГЭС, в настоящее время существует угроза разрушения дамбы, однако российские военнослужащие делают всё возможное, чтобы обеспечить безопасность гидроэлектростанции в окрестностях Новой Каховки.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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