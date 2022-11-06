ВСУ выпустили 6 ракет из американской РСЗО HIMARS по дамбе Каховской ГЭС

Украинские военнослужащие выпустили 6 ракет из американской РСЗО HIMARS по дамбе Каховской ГЭС, одна из которых попала в шлюз.

6 ноября новостное агентство РИА, со ссылкой на экстренные службы, сообщило об очередном обстреле дамбы Каховской ГЭС из американской установки реактивной системы залпового огня HIMARS со стороны Украины.

Отмечается, что в 10 часов утра служащие Вооружённых сил Украины выпустили 6 ракет по дамбе гидроэлектростанции в пригороде Новой Каховки, 5 из которых были успешно отражены российской системой противовоздушной обороны, однако одна из украинских ракет попала в шлюз сооружения.

На данный момент информация о масштабе разрушений в результате попадания по шлюзу дамбы Каховской ГЭС, а также о количестве возможных пострадавших устанавливается.