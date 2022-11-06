Аркадий Каманин прославился тем, что стал пилотом-героем в четырнадцать лет и летал на боевые задания во время ВОВ

Самым юным героем-пилотом Советского союза времен Великой Отечественной войны стал Аркадий Каманин, проживший короткую, но яркую жизнь.

Аркадий Каманин был примером для всех советских пионеров сороковых годов двадцатого века. Дело все в том, что мальчик стал пилотом-истребителем в нежном возрасте всего четырнадцати лет, и совершал боевые вылеты, поражая врагов в небе во время Великой Отечественной войны.

К сожалению, жизнь юного героя была очень короткой. Он умер уже после войны в возрасте всего восемнадцати лет, и причиной тому стала болезнь. Но он навсегда вошел в историю, стал эталонным героем для детей, которые приносили на его могилу живые цветы.

Аркадий родился в 1928-м году в семье известного летчика Николая Каманина, который всегда был примером для мальчика. С ранних лет он много общался с сообществом летчиков, благодаря чему ему удалось многое узнавать о самолетах и их устройстве.

Когда Аркадию исполнилось тринадцать лет, отец устроил его механиком на авиационный завод. Так начался его профессиональный путь. Но мальчик был развит разносторонее. Кроме авиации, ему нравилось чтение художественных произведений и игра на музыкальных инструментах.

Когда началась война, авиационный завод эвакуировали в Узбекистан. Мальчик тогда учился в шестом классе, и сразу после школы спешил на работу, где ремонтировал подбитые самолеты. Эвакуироваться вместе с другими детьми он отказался.

Первый полет Аркадий осуществил в качестве штурмана и бортмеханика. Самостоятельно управлять самолетом ему доверили только в 1943-м году, да и то это произошло потому, что пилот из-за попавших осколков в кабину не мог дальше управлять истребителем, и Аркадий сам посадил самолет.

Потом он прошел двухмесячные курсы пилотирования, и успешно сдал экзамен. В комиссии, которая принимала решение о допуске Аркадия к полетам, состоял его собственный отец. В пятнадцать лет он получил орден Красной звезды за проявленное мужество, поскольку смог вернуться с вражеской территории, и успешно посадить самолет на своей земле. Вторая награда досталась Аркадию за то, что он своевременно сумел предупредить сотоварищей о готовящейся атаке врага, а к ордену Красного знамени его приставили в 1945-м году за доставку секретных документов.

Несмотря на юный возраст, пилот-герой отличался завидной дисциплинированностью. Он в точности выполнял все приказы вышестоящего военного начальства с таким рвением, которому бы мог позавидовать опытный профессиональный военный.

По окончании войны в 1946-м году Аркадий Каманин получил аттестат о среднем образовании и сразу поступил в Военно-воздушную академию. По всему, его ждала блестящая карьера в авиации. Но в возрасте восемнадцати лет после болезни, осложненной менингитом, молодой человек скончался в 1947-м году.