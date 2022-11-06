В голландской деревне Хогвей все жители страдают от старческого слабоумия

Деревенька Хогвей в Нидерландах получила известность в мире, потому что там у всех жителей диагностирована деменция.

Внешне небольшая голландская деревенька Хогвей ничем не отличается от других таких же. Кроме одного. Все ее население страдает от старческого слабоумия. На самом деле населенный пункт переоборудован в своеобразный социальный центр, где здоровыми людьми являются только его работники, которые делают все возможное, чтобы сделать жизнь стариков более комфортной.

Но самым удивительным является то, что для самих жителей деревни это является секретом. В задачу персонала входит то, чтобы они никак не догадывались, что с ними что-то не так. Жители Хогвея живут в комфортных квартирах, в каждой из которых может одновременно проживать от шести до восьми человек. Им разрешено свободно перемещаться по территории деревни, но вот за ее пределы выезжать нельзя.

Своеобразный пансион Хогвей заботится и о том, чтобы жизнь каждого из его жителей была максимально насыщенной. Для этих целей предусмотрены культурные и развивающие мероприятия. Так, старички по своему желанию могут посещать кулинарные курсы, заниматься в клубах музыкой и художественной самодеятельностью, а также мастер-классы по садоводству.

Для персонала запрещены белые халаты. Это делается для того, чтобы создать максимально домашнюю атмосферу для жителей Хогвея, и лишний раз не напоминать им, что они нуждаются в помощи и поддержке со стороны.

Всего в этом необычном доме престарелых живет сто пятьдесят человек, а персонала чуть более двухсот человек, которые постоянно следят за тем, чтобы их пациенты не оставались в одиночестве и не у дел, поскольку вовлеченность в активную деятельность стимулирует работу мозга, и замедляет прогрессирование заболевания.

Хогвей это амбициозный проект дома престарелых нового типа, который был создан тринадцать лет назад. Два года понадобилось на продумывание всех деталей и его реализацию. Сейчас в Хогвее уже построено более двадцати квартир для людей с деменцией, и их количество продолжает расти со временем.

Директор этого удивительного пансионата утверждает, что опыт их заведения очень вдохновляющий. К нему постоянно обращаются коллеги из Германии, Великобритании и других европейских стран с целью разобраться во всех тонкостях функционирования Хогвея, и со временем построить такие пространства в своих странах.

Это весьма актуально, поскольку с каждым годом количество людей, страдающих деменцией, растет. По прогнозам экспертов, всего через восемь лет их количество увеличится до шестидесяти пяти миллионов, а еще через двадцать лет увеличится вдвое или даже втрое.