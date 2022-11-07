Welt: Стефанишина заявила о планах Украины вступить в Евросоюз к 2024 году

Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина утверждает, что Киев хочет стать членом ЕС уже в 2024 году.

7 ноября немецкая газета Die Welt опубликовала интервью с украинским вице-премьером Ольгой Стефанишиной, которая публично заявила, что Киев намеревается стать полноправным членом Европейского союза к 2024 году. По мнению Стефанишиной, вступление Киева в ЕС может существенно повысить моральный дух украинского населения.

В связи с этим Ольга Стефанишина призвала украинское правительства активизировать переговоры с Брюсселем для скорейшего вступления Украины в Евросоюз.