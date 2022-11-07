Кожемяко требует проверить слухи о больших потерях морпехов России в ДНР

7 ноября глава Приморья Олег Кожемяко заявил о необходимости проверки сведений о якобы больших потерях российских морпехов в зоне спецоперации.

Утром понедельника глава приморского правительства Олег Кожемяко публично заявил, что компетентные органы обязаны проверить распространяющуюся информацию о том, что бойцы российской 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота якобы понесли большие потери при боях в Павловке, расположенной в ДНР.

По мнению Кожемяко, слухи о существенных потерях в рядах российских морпехов могут целенаправленно распространяться украинскими спецслужбами.