Кожемяко требует проверить слухи о больших потерях морпехов России в ДНР
2022-11-07 08:47
7 ноября глава Приморья Олег Кожемяко заявил о необходимости проверки сведений о якобы больших потерях российских морпехов в зоне спецоперации.
Утром понедельника глава приморского правительства Олег Кожемяко публично заявил, что компетентные органы обязаны проверить распространяющуюся информацию о том, что бойцы российской 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота якобы понесли большие потери при боях в Павловке, расположенной в ДНР.
По мнению Кожемяко, слухи о существенных потерях в рядах российских морпехов могут целенаправленно распространяться украинскими спецслужбами.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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