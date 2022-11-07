Солдат армии России дважды отбросил прилетевшие в окоп гранаты ВСУ
2022-11-07 09:01
Российский солдат смог два раза отбросить украинские гранаты, которые были сброшены к нему в окоп.
Информационное агентство "Военкоры Русской Весны" опубликовали видеозапись, на которой видно, как российский боец укрывается в окопе в зоне спецоперации. В определённый момент над окопом появляется беспилотник вооружённых сил Украины, который по команде оператора сбрасывает туда ручную гранату.
Солдат армии РФ оперативно заметил угрозу и смог выбросить гранату из окопа, после чего дрон ВСУ бросил туда следующий боеприпас, однако российский боец смог выбросить из окопа и его.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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