Издание "РИА Новости" утверждает, что украинские военные ведут боевые действия под воздействием психотропных препаратов.

Утром понедельника военные корреспонденты газеты "РИА Новости" пообщались с российским бойцом в зоне спецоперации, который утверждает, что их подразделение участвует в сражениях с 92-ой бригадой вооружённых сил Украины недалеко от Харькова. По словам российского военного, он и его коллеги неоднократно замечали, что бойцы ВСУ идут в наступление под действием наркотиков.

Солдат армии РФ утверждает, что накануне они участвовали в новых боях в Харьковской области, и некоторые украинские бойцы падали от прямого попадания автоматной очереди лишь спустя минуту.