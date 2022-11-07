РИА Новости: солдаты ВСУ воюют под наркотиками в Харьковской области
2022-11-07 09:37
Издание "РИА Новости" утверждает, что украинские военные ведут боевые действия под воздействием психотропных препаратов.
Утром понедельника военные корреспонденты газеты "РИА Новости" пообщались с российским бойцом в зоне спецоперации, который утверждает, что их подразделение участвует в сражениях с 92-ой бригадой вооружённых сил Украины недалеко от Харькова. По словам российского военного, он и его коллеги неоднократно замечали, что бойцы ВСУ идут в наступление под действием наркотиков.
Солдат армии РФ утверждает, что накануне они участвовали в новых боях в Харьковской области, и некоторые украинские бойцы падали от прямого попадания автоматной очереди лишь спустя минуту.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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