Politico: лидеры Евросоюза напуганы внешнеполитическими действиями США

Издание Politico сообщило о беспокойстве европейских лидеров действиями правительства Соединённых Штатов в сфере внешней политики.

7 ноября экс-представитель США при Североатлантическом альянсе Иво Даалдер опубликовал колонку для газеты Politico, где заявил, что главы стран-участниц Европейского союза обеспокоены действиями администрации Джо Байдена, которая действует хаотично и пытается решить сразу три задачи.

По мнению Даалдера, команда Байдена пытается сразу конкурировать с промышленностью КНР в сфере производства аккумуляторов, контролировать процессы, связанные с изменением климата и решить проблему поддержки Украины в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс.

Иво Даалдер уверен, что главы стран ЕС боятся за то, что столь беспорядочная деятельность Джо Байдена не позволит решить ему ни одной из поставленных задач.