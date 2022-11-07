Миллиардные требования к капиталу угрожают нанести ущерб мировым акциям, облигациям

Частный рынок приходит в себя - и это угрожает нанести ущерб мировым акциям и облигациям.

“Можно представить, что крупные учреждения занимаются принудительной продажей ликвидных публичных акций, чтобы удовлетворить потребности в капитале в инвестициях частных фондов”, - написал Бенн Эйферт, основатель и директор по инвестициям в хедж-фонд с высокой волатильностью QVR Advisors, в своем октябрьском письме к инвесторам.

Согласно данным Burgiss Group LLC, ранние признаки проблем очевидны в сокращении распределений, которые эти партнерства на частном рынке предоставляют инвесторам.

Пять из шести категорий фондов частного рынка, отслеживаемых исследовательской фирмой, зарегистрировали отрицательные чистые обязательства в третьем квартале, что означает, что инвесторы должны были вкладывать в них больше денег, чем возвращалось в виде прибыли.

Согласно данным, в фондах выкупа наблюдался наибольший разрыв - минус 7,66 миллиарда долларов, что является максимальным показателем со второго квартала 2020 года.