Миллиардные требования к капиталу угрожают нанести ущерб мировым акциям, облигациям
Частный рынок приходит в себя - и это угрожает нанести ущерб мировым акциям и облигациям.
“Можно представить, что крупные учреждения занимаются принудительной продажей ликвидных публичных акций, чтобы удовлетворить потребности в капитале в инвестициях частных фондов”, - написал Бенн Эйферт, основатель и директор по инвестициям в хедж-фонд с высокой волатильностью QVR Advisors, в своем октябрьском письме к инвесторам.
Согласно данным Burgiss Group LLC, ранние признаки проблем очевидны в сокращении распределений, которые эти партнерства на частном рынке предоставляют инвесторам.
Пять из шести категорий фондов частного рынка, отслеживаемых исследовательской фирмой, зарегистрировали отрицательные чистые обязательства в третьем квартале, что означает, что инвесторы должны были вкладывать в них больше денег, чем возвращалось в виде прибыли.
Согласно данным, в фондах выкупа наблюдался наибольший разрыв - минус 7,66 миллиарда долларов, что является максимальным показателем со второго квартала 2020 года.
Опубликовано: Илья Крылов
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