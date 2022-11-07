Пушков: США не прекратят поддержку Киев после победы республиканцев на выборах

Российский сенатор Алексей Пушков уверен, что американское правительство будет поддерживать Украину в любом случае.

Днём понедельника член Совета федерации РФ Алексей Пушков публично заявил, что в случае победы членов республиканской партии Соединённых Штатов на промежуточных выборах в Конгресс революции во внешней политике американского государства не произойдёт, поскольку Вашингтон продолжит оказывать всестороннюю поддержку Киеву, в том числе и военную.

При этом Пушков отметил, что пришедшие к власти в Конгрессе республиканцы действительно могут снизить объёмы поставляемого Украине американского оружия.