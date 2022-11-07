Войска РФ прорвали линию обороны ВСУ в Бахмуте и вошли в город
2022-11-07 10:57
В Бахмуте идут ожесточенные бои между российскими и украинскими подразделениями.
В ходе проведения специальной операции продолжаются тяжелые бои на территории республик Донбасса.
Как стало известно утром 7 ноября, российские части пробили все линии обороны Вооруженных сил Украины под городом Бахмут.
Теперь же начались уличные бои. Ранее сообщалось, что в боях за Бахмут принимают участие подразделения ЧВК Вагнер.
"Все 4 линии обороны ВСУ в Бахмуте прорвали. Бои начались внутри города", - сообщают в средствах массовой информации.
Опубликовано: Николай Скира
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