Войска РФ прорвали линию обороны ВСУ в Бахмуте и вошли в город

В Бахмуте идут ожесточенные бои между российскими и украинскими подразделениями.

В ходе проведения специальной операции продолжаются тяжелые бои на территории республик Донбасса.

Как стало известно утром 7 ноября, российские части пробили все линии обороны Вооруженных сил Украины под городом Бахмут.

Теперь же начались уличные бои. Ранее сообщалось, что в боях за Бахмут принимают участие подразделения ЧВК Вагнер.

"Все 4 линии обороны ВСУ в Бахмуте прорвали. Бои начались внутри города", - сообщают в средствах массовой информации.