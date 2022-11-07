Bloomberg: цена на газ в ЕС и Британии выросла в два раза с октября 2021 года
2022-11-07 12:45
Издание Bloomberg рассказало о рекордном повышении стоимости газа на территории европейских государств и Великобритании.
В понедельник американская газета Bloomberg со ссылкой на консалтинговое агентство VaasaETT Ltd сообщила, что усреднённая цена на розничный отпуск газа в Британии и странах-участницах Евросоюза в нынешнем октября была в два раза выше, чем в том же месяце 2021 года% если годом ранее в октябре европейцы платили 18 евро за один киловатт-час, то теперь его стоимость составляет 36 евро.
Отмечается, что больше всего цены на газ выросли в Дублине и Риме, где его стоимость поднялась на сорок четыре и девяносто семь процентов соответственно.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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