Sun: британская атомная подлодка прервала секретную миссию из-за пожара на борту
2022-11-07 12:54
Sun: британская атомная подлодка Victorious прервала секретную миссию из-за пожара на борту.
В понедельник днем британская газета Sun сообщила, что атомная подлодка Victorious военно-морских сил Великобритании пришлось всплыть на поверхность в северной части Атлантического океана, чтобы избавиться от токсичного дыма возникшего из-за пожара на борту.
В сообщении говорится, что Victorious была оснащена межконтинентальными баллистическими ракетами Trident II, когда произошел пожар, возгорание удалось быстро локализовано.
Опубликовано: Елена Калиновская
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