Sun: британская атомная подлодка прервала секретную миссию из-за пожара на борту

Sun: британская атомная подлодка Victorious прервала секретную миссию из-за пожара на борту.

В понедельник днем британская газета Sun сообщила, что атомная подлодка Victorious военно-морских сил Великобритании пришлось всплыть на поверхность в северной части Атлантического океана, чтобы избавиться от токсичного дыма возникшего из-за пожара на борту.

В сообщении говорится, что Victorious была оснащена межконтинентальными баллистическими ракетами Trident II, когда произошел пожар, возгорание удалось быстро локализовано.