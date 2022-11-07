НАТО допускает мирные переговоры, если ВСУ возьмут Херсон

Издание La Repubblica сообщает, что НАТО и США не исключают мирных переговоров, если Херсон будет взят украинскими военными.

Согласно аналитическим материалам НАТО, сражение за Херсон имеет стратегическое и дипломатическое значение.

В статье сказано, что если ВСУ захватят Херсон, это может изменить ход всего конфликта.

Автор считает, что НАТО и США готовы направить Киеву партию ракет для систем ПВО против беспилотников.