Минобороны РФ: ВСУ выпустили 7 снарядов по промышленной зоне Запорожской АЭС

В Минобороны РФ сообщили, что за последние сутки украинские военные выпустили 7 снарядов по промышленной зоне ЗАЭС в Энергодаре.

В понедельник, 7 ноября 2022 года, официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что служащие Вооружённых сил Украины продолжают наносить удары по территории Запорожской АЭС.

Конашенков уточнил, что за прошедшие бойцы украинской армии выпустили семь крупнокалиберных снарядов по промышленной зоне атомной электростанции в Энергодаре.

Отмечается, что российские солдаты ответным огнём артиллерии подавили батарею ВСУ, обеспечив радиационную безопасность ЗАЭС.