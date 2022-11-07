Войска РФ остановили наступление батальона ВСУ на Херсон с помощью артиллерии

APS
2022-11-07 13:14

7 ноября российские военные остановили наступательную операцию вооружённых сил Украины на города Херсонской области.

Днём понедельника генерал-лейтенант армии России Игорь Конашенков провёл рутинный брифинг Минобороны РФ, в рамках которого сообщил, что российские войска, прикрываемые союзными силами артиллерии, сумели остановить наступление вооружённых сил Украины на Херсон по Николаево-Криворожскому направлению.

По данным Конашенкова, ВС России пресекли наступательную операцию армии Украины в районе населённых пунктов Дудчаны, Новая Каменка, Белогорка Херсонской области, уничтожив 110 солдат ВСУ.

Опубликовано: Ткачёв Андрей