Войска РФ остановили наступление батальона ВСУ на Херсон с помощью артиллерии
2022-11-07 13:14
7 ноября российские военные остановили наступательную операцию вооружённых сил Украины на города Херсонской области.
Днём понедельника генерал-лейтенант армии России Игорь Конашенков провёл рутинный брифинг Минобороны РФ, в рамках которого сообщил, что российские войска, прикрываемые союзными силами артиллерии, сумели остановить наступление вооружённых сил Украины на Херсон по Николаево-Криворожскому направлению.
По данным Конашенкова, ВС России пресекли наступательную операцию армии Украины в районе населённых пунктов Дудчаны, Новая Каменка, Белогорка Херсонской области, уничтожив 110 солдат ВСУ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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