La Repubblica: США и НАТО хотят переговоров с Россией после захвата Херсона ВСУ
2022-11-07 13:22
Издание La Repubblica утверждает, что коллективный Запад хотел бы начать переговоры с Россией, если украинские войска возьмут под контроль Херсон.
7 ноября журналисты газеты La Repubblica сообщили, что правительства Соединённых Штатов и стран-участниц военного блока НАТО намереваются возобновить мирные переговоры с властями России, если вооружённые силы Украины смогут восстановить контроль Киева над Херсоном.
По данным La Repubblica, в Североатлантическом альянсе считают, что захват Херсона украинскими войсками укрепит позицию Кеива за столом переговоров.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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