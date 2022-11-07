La Repubblica: США и НАТО хотят переговоров с Россией после захвата Херсона ВСУ

Издание La Repubblica утверждает, что коллективный Запад хотел бы начать переговоры с Россией, если украинские войска возьмут под контроль Херсон.

7 ноября журналисты газеты La Repubblica сообщили, что правительства Соединённых Штатов и стран-участниц военного блока НАТО намереваются возобновить мирные переговоры с властями России, если вооружённые силы Украины смогут восстановить контроль Киева над Херсоном.

По данным La Repubblica, в Североатлантическом альянсе считают, что захват Херсона украинскими войсками укрепит позицию Кеива за столом переговоров.