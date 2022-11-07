ВС РФ ликвидировали до 100 солдат и наёмников ВСУ на Купянском направлении

Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об уничтожении служащими ВС РФ до 100 солдат и наёмников ВСУ в районах Нижней Дуванки и Сватово в ЛНР.

7 ноября официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в пресс-релизе заявил, что российские военнослужащие за минувшие сутки отразили все попытки наступления двух украинских батальонных тактических групп, усиленных бойцами «Иностранного легиона» ВСУ в районах посёлка городского типа Нижняя Дуванка и города Сватово на Купянском участке фронта.

Конашенков уточнил, что служащими российской армии на данном направлении были уничтожены до ста единиц личного состава Вооружённых сил Украины, а также два танка, пять боевых бронированных машин и пять пикапов украинской стороны.