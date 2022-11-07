Авиация и артиллерия РФ отразила наступление ВСУ на Купянском направлении

Истребители и артиллеристы России пресекли наступательную операцию армии Украины под Купянском.

Генерал-лейтенант российских войск Игорь Конашенков провёл дневной брифинг Министерства обороны России, в рамках которого сообщил, что за сутки проведения специальной военной операции войска РФ ликвидировали сто бойцов вооружённых сил Украины на Купянском направлении, а также пять пикапов и столько же бронированных машин противника.

По данным Конашенкова, в результате поражения живой силы ВСУ с помощью российской авиации и артиллерии на Купянском участке фрона украинское наступление было остановлено.