Авиация и артиллерия РФ отразила наступление ВСУ на Купянском направлении
2022-11-07 13:26
Истребители и артиллеристы России пресекли наступательную операцию армии Украины под Купянском.
Генерал-лейтенант российских войск Игорь Конашенков провёл дневной брифинг Министерства обороны России, в рамках которого сообщил, что за сутки проведения специальной военной операции войска РФ ликвидировали сто бойцов вооружённых сил Украины на Купянском направлении, а также пять пикапов и столько же бронированных машин противника.
По данным Конашенкова, в результате поражения живой силы ВСУ с помощью российской авиации и артиллерии на Купянском участке фрона украинское наступление было остановлено.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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