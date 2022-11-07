ВС РФ уничтожили 2 склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Запорожской области

Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков завил, что российские солдаты уничтожили 2 склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Запорожской области.

7 ноября российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга Министерства обороны РФ сообщил, что солдаты армии России уничтожили два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах сёл Белогорье и Кущовое Запорожской области.

Конашенков добавил, что за прошедшие сутки российские военнослужащие также поразили хранилище топлива для военной техники украинской стороны близ села Галициново Николаевской области.