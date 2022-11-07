ВС РФ уничтожили 2 склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Запорожской области
2022-11-07 13:32
Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков завил, что российские солдаты уничтожили 2 склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Запорожской области.
7 ноября российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга Министерства обороны РФ сообщил, что солдаты армии России уничтожили два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах сёл Белогорье и Кущовое Запорожской области.
Конашенков добавил, что за прошедшие сутки российские военнослужащие также поразили хранилище топлива для военной техники украинской стороны близ села Галициново Николаевской области.
Опубликовано: Диана Мудреченко
Мобилизованные армии РФ укрепили линию обороны возле Днепра в Энергодаре
Умер Сергей Кузнецов: еще одна тяжелая потеря Ласкового мая
МИД Ирана: Тегеран поставлял беспилотники России до начала спецоперации
Джимми Киммел станет ведущим 95-й церемонии вручения премии «Оскар»
В результате пожара в ночном клубе «Полигон» в Костроме погибли 15 человек