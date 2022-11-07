Рогов: ВСУ пытаются перекрыть сухопутный коридор в Крым

Рогов заявил, что Киев, перебрасывая силы, пытается перекрыть сухопутный коридор в Крым.

7 ноября РИА Новости сообщили, что председатель движения "Мы вместе с Россией" член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда" сообщил, что по его мнению переброска Киевом живой силы крупной группировки и техники на запорожское направление указывает на попытку отрезать ВС РФ от снабжения и перекрыть сухопутный коридор в Крым.

Рогов подчеркнул, что российские военнослужащие готовятся к обороне, прекрасно понимая, сколько всего вооружения враг за последнее время получил от Запада.

Ранее администрация этого нового российского региона сообщала, что в конце октября, ожидается, что Энергодар с Запорожской АЭС и Бердянск могут стать двумя основными направлениями возможного наступления противника.