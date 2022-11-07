The Sun: британская подводная лодка провалила «секретную миссию» из-за пожара на борту

Авторитетное издание The Sun сообщает, что британская подводная лодка была вынуждена прервать «секретную миссию» из-за возникшего на борту пожара.

Речь идет об атомной субмарине Военно-морских сил Соединенного Королевства Victorious, которая несет на борту баллистические ракеты Trident II. Из-за пожара на борту она была вынуждена «прерывать секретную миссию». Ущерб может достигать нескольких миллионов фунтов стерлингов.

Источники The Sun утверждают, что пожар был локализован усилиями экипажа, который в численности составлял около 130 человек. Подводная лодка всплыла на поверхность в Северной Атлантике, чтобы избавиться от ядовитых паров.

Известно, что подводная лодка Victorious была спущена на воду 30 лет назад. Утверждается, что судну требовался капитальный ремонт еще с 2019 года, однако он все время откладывался по причине недостатка финансирования.

На данный момент неизвестно, что происходит с судном и где оно сейчас находится. По некоторым данным его отбуксировали в близлежащий союзный для Великобритании порт.