The Sun: британская подводная лодка провалила «секретную миссию» из-за пожара на борту
Авторитетное издание The Sun сообщает, что британская подводная лодка была вынуждена прервать «секретную миссию» из-за возникшего на борту пожара.
Речь идет об атомной субмарине Военно-морских сил Соединенного Королевства Victorious, которая несет на борту баллистические ракеты Trident II. Из-за пожара на борту она была вынуждена «прерывать секретную миссию». Ущерб может достигать нескольких миллионов фунтов стерлингов.
Источники The Sun утверждают, что пожар был локализован усилиями экипажа, который в численности составлял около 130 человек. Подводная лодка всплыла на поверхность в Северной Атлантике, чтобы избавиться от ядовитых паров.
Известно, что подводная лодка Victorious была спущена на воду 30 лет назад. Утверждается, что судну требовался капитальный ремонт еще с 2019 года, однако он все время откладывался по причине недостатка финансирования.
На данный момент неизвестно, что происходит с судном и где оно сейчас находится. По некоторым данным его отбуксировали в близлежащий союзный для Великобритании порт.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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