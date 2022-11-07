Армия России отразила наступление ВСУ в Херсонской области

В Министерстве обороны России заявили, что российские солдаты отразили наступлении ВСУ в Херсонской области.

В понедельник, 7 ноября 2022 года, замначальника и начальник Управления пресс-службы и информации МО РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга российского оборонного ведомства доложил о ситуации на Херсонском направлении фронта.

Конашенков заявил, что за прошедшие сутки служащие Вооружённых сил Украины предприняли несколько попыток перейти в наступление в окрестностях населённых пунктов Новая Каменка, Давыдов Брод, Белогорка Херсонской области, однако российские военнослужащие смогли не только удержать свои позиции, но и уничтожить несколько единиц живой силы и военной техники ВСУ.