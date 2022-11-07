Morgan Stanley: промежуточные выборы в США могут способствовать росту акций

Уилсон из Morgan Stanley говорит, что промежуточные выборы в США могут способствовать росту акций

Во вторник американцы отправляются на избирательные участки, чтобы определить контроль над обеими палатами Конгресса, губернаторством в 36 штатах и бесчисленными другими местными выборами и избирательными инициативами.

“Зачистка” республиканцев может значительно увеличить вероятность замораживания бюджетных расходов и сокращения исторически высокого бюджетного дефицита, что подстегнет рост 10-летних казначейских облигаций, что может поддержать рост фондового рынка, сказал Уилсон.

Эта неделя также важна для рынков, поскольку данные по индексу потребительских цен в США в четверг покажут, снижает ли инфляцию повышение ставок Федеральной резервной системы.

Уилсон и его команда заявили, что следует ожидать краткосрочной волатильности в преддверии среднесрочных результатов, особенно учитывая беспокойство по поводу публикации данных о потребительских ценах.